Ο Μητσοτάκης συναντάται με τον πρόεδρο της UEFA – Ευρεία σύσκεψη για το «αύριο» του ποδοσφαίρου

Your browser does not support the audio element.

Στην Αθήνα ο πρόεδρος της UEFA μετά τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια – Συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τετάρτη – Σύσκεψη με προσκεκλημένους τους ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων ΠΑΕ