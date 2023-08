Πληροφορική: Ποιοι ελληνικοί όμιλοι εξετάζουν νέες εξαγορές στο finish του 2023

Το φετινό σερί των εξαγορών στον κλάδο της πληροφορικής αναμένεται, υπό προϋποθέσεις, να συνεχιστεί έως το τέλος του έτους. Αυτή η αίσθηση δημιουργείται από το γεγονός ότι τουλάχιστον σε 4 ή 5 περιπτώσεις, ισχυροί ελληνικοί όμιλοι έχουν στα πλάνα τους νέες, άμεσες επενδύσεις σε αυτό τον τομέα, με ζητούμενο να εμφανιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό «ορίζοντά» τους και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν βγουν για κάποιους τα χρονοδιαγράμματα για το 2023, αυτονόητα οι όποιες εξελίξεις θα μεταφερθούν για το 2024.

Διανύοντας τον Αύγουστο, απομένουν άλλοι 4 μήνες και κάτι για να φύγει η χρονιά, διάστημα αρκετά σημαντικό για να δοθούν τα απαραίτητα περιθώρια για την ολοκλήρωση ορισμένων νέων deals. Κυρίως σε διοικήσεις οι οποίες ή βρίσκονται σε επαφή με εταιρείες-στόχους (στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό) και εξετάζουν μια συμφωνία με τους μετόχους τους ή απλά τις «σκανάρουν» μέχρι να λάβουν μια οριστική απόφαση.

Ο αριθμός των εξαγορών στην αγορά της πληροφορικής είναι για άλλη μια φορά διψήφιος, όπως συνέβη και τα δυο προηγούμενα χρόνια, λόγω και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που επιταχύνει τους ρυθμούς του κλάδου σε όλα τα επίπεδα, προσθέτοντας μεγάλο «φόρτο εργασίας» στα στελέχη και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Πού θα σταματήσει φέτος το «κοντέρ» και πόσο θα μπορούσε να διευρυνθεί το ρεκόρ (σε αριθμό και όχι ως προς το συνολικό ύψος των οικονομικών τιμημάτων) των 14 συμφωνιών οι οποίες έχουν υπογραφεί και ανακοινωθεί ως σήμερα είναι λοιπόν θέμα λίγων μηνών να φανεί. Ειδικότερα δε, όταν στο πρόσφατο παρελθόν έχουν υπάρξει εξαγορές στην πληροφορική οι οποίες έκλεισαν τις τελευταίες ημέρες μιας χρονιάς…

Πού κοιτούν

Ο πιο δραστήριος όμιλος στο κομμάτι των εξαγορών μέχρι στιγμής για το 2023 θεωρείται αυτός της Epsilon Net. Η εισηγμένη κατέγραψε στο ενεργητικό της 5 συμφωνίες μέσα στο πρώτο επτάμηνο του χρόνου (σ.σ. απέκτησε το 60% των μετοχών της Scan Information Systems, το εναπομείναν 35% της Epsilon HR Α.Ε., το 80% της Ορόσημο Πληροφορική και το 60% καθεμίας εκ των ΝΕΤΕΡΑ και Diginet Ε.E.) και επιπλέον ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, Ιωάννης Μίχος, έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν επαφές με νέες, άλλες εταιρείες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλεφθεί αν και πότε θα τελεσφορήσουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μάλιστα στην Γ.Σ., στους άξονες ανάπτυξης της Epsilon Net συμπεριλαμβάνεται η συνεχιζόμενη στρατηγική εξαγορών «με προσεγμένες επενδυτικές κινήσεις, με σκοπό την παροχή all in one solution λύσεων προς τους πελάτες μας και με την ένταξη στον όμιλο μας εταιρειών οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων μας και θα «κουμπώνουν» με την βασική φιλοσοφία μας».

Ο επίσης εισηγμένος όμιλος της Entersoft, προέρχεται από ένα σερί 3 εξαγορών μέσα στο ’23 (SW RetailSoft, CGSoft και το 62% της startup SmartCV), και σύμφωνα με όσα είπε ο επικεφαλής του Αντώνης Κοτζαμανίδης στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε τηλεδιάσκεψη πιθανότατα από τη νέα χρονιά η διοίκηση θα στρέψει την προσοχή της περισσότερο στην αγορά της Ρουμανίας για νέες εξαγορές, λόγω των προοπτικών που ανοίγονται εκεί, χωρίς να σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθούν οι αναζητήσεις στην Ελλάδα τους προσεχείς μήνες.

Η Real Consulting (εισηγμένη στην ENA PLUS, δρομολογεί την μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ) απέκτησε τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου το 60% της κυπριακής AMS (Advanced Management Solutions Ltd) με πρόβλεψη για το υπόλοιπο 40% και κατά την Γενική Συνέλευσή των μετόχων της, ο CEO της Διονύσης Αθανασάκος αποκάλυψε ότι εξετάζει ήδη άλλη μια εξαγορά στο εξωτερικό, που γεωγραφικά εντοπίζεται στη ΝΑ Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε ανάλογα deals και στην Ελλάδα.

Από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η Profile Software έχει εισέλθει σε «τροχιά» νέων εξαγορών» με διεθνή κυρίως προσανατολισμό, μετά από την συμφωνία του 2021 για την Σκανδιναβική Centevo, με τον CEO της Ευάγγελο Αγγελίδη να μην αποκλείει εξελίξεις ακόμα και εντός του τρέχοντος έτους.

Η μη εισηγμένη SoftOne, μέλος του Olympia Group, έκανε άλλες δυο εξαγορές το 2023 (AppSoft Software and Services Α.Ε., QBS Retail & Logistics/Ρουμανία), με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Πάνο Μαρτίνη να τονίζει σε συνέντευξη τύπου ότι ο ελληνικός όμιλος πληροφορικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες εξαγορές εντός ή εκτός συνόρων και θα επιδιώξει την είσοδό του σε νέες αγορές του εξωτερικού, με το βλέμμα προς τη ΝΑ Ευρώπη και την επισήμανση «κοιτάμε διαρκώς, θα ακούσετε νέα ίσως και μέσα στο 2023. Πάντα έχουμε ανοικτά τα ραντάρ».

Σχέδια και προτεραιότητες

Με υψωμένες τις επενδυτικές «κεραίες» τους για πιθανά νέα deals πορεύονται και άλλες εταιρείες:

Η Uni Systems με CEO τον Γιάννη Λουμάκη, θυγατρική του ομίλου Quest, ο οποίος εξαγόρασε τον Μάϊο την Έπαφος και προορίζει το 1/3 των φετινών του επενδύσεων για νέες συμμετοχές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε πιο εξειδικευμένες περιοχές του κλάδου της πληροφορικής.

Η Performance Technologies, άλλη μια εταιρεία που πρόκειται να μεταταχθεί στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, συζητά για εξαγορά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως είπε στο περιθώριο της Γ.Σ. ο CEO Διονύσης Χιντζίδης, εξετάζοντας 3 ή 4 περιπτώσεις άλλων -ελληνικών κατά κύριο λόγο- εταιρειών.

Η εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών Ideal Holdings με πρόεδρο Δ.Σ. της τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου εξαγόρασε πέρσι την Byte (μέσω αποδοχής δημόσιας προαιρετικής πρότασης, με βάση μια αποτίμηση 60 εκατ. ευρώ) και δίνει σε αυτή τη φάση το βάρος στην ολοκλήρωση του deal για το 100% των Αττικών Πολυκαταστημάτων.

Την ενδιαφέρει μια νέα επένδυση στον κλάδο της πληροφορικής, αλλά δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα μιας νέας κίνησης…

Η εισηγμένη Space Hellas, με πρόεδρο τον Σπύρο Μανωλόπουλο και CEO τον Γιάννη Μερτζάνη, αφήνει «παράθυρο» για νέες εξαγορές, πλην όμως προτεραιότητά της θεωρείται η περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη των εταιρειών που αποκτήθηκαν νωρίτερα, αυτών που προέκυψαν από την (από κοινού με την Epsilon Net) επένδυση στην SingularLogic και τη διάσπασή της σε δυο νέα σχήματα, της SenseOne, μα όχι μόνο.

Στο «τιμ» ανήκει και η μη εισηγμένη Qualco, έχοντας εξαγοράσει το 30% της Indice και το 51% της Synthetica.

Αργεί το «τέλος»

Η επιτάχυνση των διαδικασιών στους διαγωνισμούς για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα με φόντο τα έργα 2 δισ. ευρώ, οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες πολλών χιλιάδων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά του business software, όσο και η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες από το εξωτερικό για τις ελληνικές εταιρείες πληροφορικής με τις πιο διεθνοποιημένες δραστηριότητες, δημιουργούν μεγάλες προοπτικές για συνέχιση της διψήφιας ποσοστιαία αύξησης εσόδων και κερδών τα επόμενα χρόνια, με αντίστοιχη χρηματιστηριακή παρουσία για τις εισηγμένες.

Με δεδομένους τους υψηλούς ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης, οι όμιλοι της πληροφορικής στην Ελλάδα κινούνται ιδιαίτερα ενεργά παράλληλα και στο σκέλος των εξαγορών, προσβλέποντας μεταξύ άλλων σε άθροιση μεγεθών, πρόσβαση σε ομάδες εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής κατάρτισης (για να καταφέρουν να φέρουν σε πέρας τον τεράστιο όγκο έργων), σε συμπληρωματικότητες και συνέργειες, στην είσοδό τους σε νέες αγορές λογισμικού ή στη γεωγραφική επέκταση τους, έστω και αν διατυπώνονται ενστάσεις από κάποιες πλευρές για το νέο κύκλο συγκέντρωσης του κλάδου. Που μάλλον θα αργήσει να φτάσει στο τέλος του… Αντιστρόφως, για τους πιο πολλούς φαίνεται να εφαρμόζεται το «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε ακόμη

Το φθινοπωρινό στοίχημα της κυβέρνησης για αύξηση δαπανών και εσόδων

Πού και γιατί ενδιαφέρονται να επενδύσουν οι Ισπανοί στην Ελλάδα (pics)

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια στο 12% – Κερδίζει έδαφος το ρούβλι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr