Οικονόμου για Νέα Φιλαδέλφεια: Υπήρχαν πληροφορίες που δεν τις διαχειρίστηκε σωστά η ΕΛΑΣ

«Οι επτά αξιωματικοί που απομακρύνθηκαν δεν θα είναι οι μόνοι – Πολύ σύντομα τα πορίσματα της ΕΔΕ στην ΕΛ.ΑΣ» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Στο γήπεδο της ΑΕΚ έγινε μία αλληλουχία λαθών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μία διαλυμένη αστυνομία»