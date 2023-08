«Σοβαρό έγκλημα»: Διεθνής καταδίκη για την επίθεση των Τουρκοκυπρίων σε μέλη των Ηνωμένων Εθνών στη Νεκρή Ζώνη

«Σοβαρό έγκλημα»: Διεθνής καταδίκη για την επίθεση των Τουρκοκυπρίων σε μέλη του ΟΗΕ στη Νεκρή Ζώνη

Αθήνα: “Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις” – Πρόκειται για απαράδεκτη επίθεση αναφέρει και ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος – Καταδίκη και από Σαρλ Μισέλ – Διπλωματικές ενέργειες για την αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών