Ζητά και τα ρέστα η Άγκυρα: Ο ΟΗΕ κάνει τα… στραβά μάτια στους Ελληνοκυπρίους 

Ζητά και τα ρέστα η Άγκυρα μετά την επίθεση τουρκοκυπριακών δυνάμεων σε μέλη του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της Πύλας. Το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του επιτίθεται στον ΟΗΕ, όπως νωρίτερα εξαπέλυε επίθεση στις ΗΠΑ για την παράταση άρσης του εμπάργκο αμερικανικών όπλων στην κυπριακή δημοκρατία.

Press Release Regarding the Intervention of the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus in the Construction of the Pile-Yiğitler Road in the Territory of the TRNC https://t.co/b2qMNeOGaL pic.twitter.com/sjTSxbnwl7

— Turkish MFA (@MFATurkiye) August 19, 2023