Ετσι θα είναι το νέο project αξίας 150 εκατ. ευρώ για το νέο Six Senses στο Πόρτο Χέλι (pics)

«Eνα νέο κεφάλαιο στο τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου» υπόσχονται να προσθέσουν οι επιτελείς της CBE Capital, της επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, με το project συνολικής αξίας 150 εκατ. ευρώ για το νέο Six Senses Resort στο Πόρτο Χέλι που θα είναι έτοιμο το 2026.

Το έργο χρηματοδοτείται από ομάδα επενδυτών συμπεριλαμβανομένων της CBE Capital, το fund της Taconic Capital (με σύμβουλο την Cedar Capital) με έδρα τη Νέα Υόρκη και την οικογένεια Γούτου, γνωστή από την εταιρεία κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Γούτος – Golden Land Goutos με μακροχρόνια δραστηριότητα 4 δεκαετιών και ιδιοκτήτρια εκτάσεων στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τους επιτελείς της CBE Capital, το νέο project στην Ελλάδα θα προσδώσει υψηλές υπεραξίες και έρχεται σε μία περίοδο αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των επιτοκίων και τις πληθωριστικές πιέσεις στις πιο ώριμες αγορές.

«Η εστίασή μας σε επενδυτικές ευκαιρίες υψηλών αποδόσεων σε Ιταλία και Ελλάδα αποδίδει πραγματικά» αναφέρεται χαρακτηριστικά από την CBE Capital για τη νέα επένδυση που αποτελεί την τελευταία προσθήκη όσον αφορά την δραστηριοποίηση και εμπλοκή της στον τομέα του τουρισμού πολυτελείας στη Νότια Ευρώπη. Η CBE έχει ενεργό ρόλο σε συμφωνίες αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του πολυτελούς La Palma Capri στο Κάπρι της Oetker Collection και το Corinthia Rome που είναι υπό ανάπτυξη. Στο πλαίσιο ακριβώς της στρατηγικής της, η CBE Capital έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την UBS για τη συγκέντρωση επιπλέον κεφαλαίων έως 400 εκατ. ευρώ από μικρότερους θεσμικούς επενδυτές προκειμένου να υλοποιήσει το αυξανόμενο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε υπερπολυτελή resorts, ξενοδοχεία και επώνυμες κατοικίες.

Οσον αφορά τo νέο Six Senses Porto Heli αποτελεί το δεύτερο σχεδιαζόμενο Six Senses στη χώρα μας μετά από αυτό στους Πεταλιούς που έχει ανακοινωθεί με την Grivalia Hospitality. Η νέα πολυτελής επένδυση στο Πόρτο Χέλι θα περιλαμβάνει 60 δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές πισίνες και κήπους, καθώς και μια ξεχωριστή βίλα με τρία υπνοδωμάτια. Επίσης, θα περιλαμβάνει 10 «επώνυμες» (branded) κατοικίες 5 έως 8 υπνοδωματίων, οι οποίες θα διατεθούν προς πώληση, ενώ το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα διαθέτει κεντρικό εστιατόριο, μπαρ, υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων καθώς και ένα ελληνικό καφενείο. Στις παροχές θα προστεθούν ακόμη 8 αίθουσες περιποίησης, υπαίθριο γυμναστήριο, μπουτίκ και concept store, ενώ θα υπάρχει προβλήτας για τα σκάφη των πελατών, παραθαλάσσια εστιατόρια, καθώς και υποδομές για θαλάσσια σπορ. Το ξενοδοχείο της Six Senses στο Πόρτο Χέλι σχεδιάστηκε από τους Delogu Architecture στη Ρώμη και Arch Group στην Αθήνα ενώ θα διαθέτει πιστοποίηση LEED Silver.

Η Six Senses αποτελεί από τα πλέον γνωστά brands πολυτελών resorts φιλοξενίας και ευεξίας παγκοσμίως με εμπειρίες που προσφέρει έχουν μοναδική ταυτότητα, «έχοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τις αρχές βιωσιμότητας». Το χαρτοφυλάκιο της Six Senses περιλαμβάνει 22 πολυτελή resorts & spas, ενώ 41 έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, από resorts και κέντρα ευεξίας έως ιδιωτικά clubs και πολυτελείς κατοικίες.

Η είσοδος της Six Senses στην Ελλάδα ανακοινώθηκε την περασμένη άνοιξη, με την ανακοίνωση του Six Senses Megalonisos που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί από την Grivalia Hospitality στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, πολύ κοντά στην Αττική. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται άνω των 280 εκατ. ευρώ και σε μία έκταση 550.000 τ.μ. στο οικολογικό θέρετρο προβλέπεται η κατασκευή 75 υπερ-πολυτελών villas και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης, ενός beach club, προσφέροντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

