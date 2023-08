Ζελένσκι από την Αθήνα: Να κάνουμε μαζί ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ελευθερία στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησε την επίσκεψή του στην Αθήνα και τη συμμετοχή του στην άτυπη διάσκεψη των Βαλκανίων υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακολουθεί η επίσκεψη στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη φτάσει. Συνάντηση με την Πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την ελληνική αντιπροσωπεία. Η ατζέντα είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ελευθερία στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι. Σύνοδος Κορυφής Ουκρανίας-Βαλκανίων: κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων, συντονισμός της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης, αμυντική συνεργασία, ασφάλεια. Επίσης, χωριστές συνομιλίες για διμερή θέματα.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen .

Καθημερινά ενισχύουμε το κράτος μας, τους πολεμιστές μας και τη συνεργασία μας με τους εταίρους.

Next up is the visit to Greece. We have already arrived. A meeting with President Katerina @PresidencyGR Sakellaropoulou, substantive negotiations with PM Mitsotakis @KMitsotakis and the Greek delegation. The agenda is everything we can do together to protect human life and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2023