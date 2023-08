Νίκος Παππάς: Ο Μητσοτάκης δεν εγγυάται τον ολόπλευρο εκσυγχρονισμό αλλά την ολόπλευρη κρίση

Your browser does not support the audio element.

«Δικό μας χρέος είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο, μία παράταξη που έχει ανάγκη η χώρα και να απαντήσουμε στις μεγάλες προκλήσεις», σημείωσε ο ίδιος