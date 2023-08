Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας

Your browser does not support the audio element.

Συζήτησαν για την προοπτική ενίσχυσης των διμερών σχέσεων – Πρόθεση της Ελλάδας να ανοίξει πρεσβεία στο Κισινάου