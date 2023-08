ΣΥΡΙΖΑ: Το άτυπο δείπνο για τα Βαλκάνια ανέδειξε την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης και την πολιτική «δεδομένου» και «πρόθυμου» συμμάχου

Your browser does not support the audio element.

«Με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας όχι μόνο δεν υπήρξαν συνομιλίες για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, για νέες συμφωνίες ή έστω δέσμευση για κύρωση των παλιών, αλλά δεν υπήρξε καν συνάντηση»