Ακολουθώντας τα βήματα της Moody’s, η S&P Global Ratings υποβάθμισε πέντε αμερικανικές τράπεζες κατά μία βαθμίδα και όρισε αρνητικό outlook για πολλές άλλες.

Ο οίκος αξιολόγησης εξήγησε ότι το σημερινό, «σκληρό» περιβάλλον δανεισμού τον οδήγησε στην υποβάθμιση των KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. και Associated Banc-Corp.

Οι ενέργειες της S&P έρχονται μόλις δύο εβδομάδες αφότου η Moody’s αναστάτωσε τις χρηματοπιστωτικές αγορές ανακοινώνοντας παρόμοιες υποβαθμίσεις και δήλωσε ότι επανεξετάζει τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μεγαλύτερων τραπεζών – συμπεριλαμβανομένων των Bank of New York Mellon, State Street και Northern Trust.

Μετά την τραπεζική αναταραχή νωρίτερα φέτος που ξεκίνησε με την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, πολλές περιφερειακές τράπεζες αναγκάστηκαν να ανεβάσουν τα επιτόκια των καταθέσεων για να αποτρέψουν τους πελάτες τους να σηκώσουν κεφάλαια. Αυτό έπληξε άμεσα την κερδοφορία τους. Και ακόμη και τώρα, πολλές περιφερειακές τράπεζες αγωνίζονται να αποτρέψουν την εκροή καταθέσεων.

Για παράδειγμα, η S&P στο report της φέρνει το παράδειγμα των καταθέσεων της Comerica που συρρικνώθηκαν κατά 14 δισεκατομμύρια δολάρια από το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους ως έναν από τους λόγους για την υποβάθμιση. Επισημαίνει επίσης το «σχετικά υψηλό ποσοστό εμπορικών και ανασφάλιστων καταθέσεων».

Παρόμοια ζητήματα προέκυψαν και με τις άλλες τέσσερις τράπεζες που υποβάθμισε η S&P.