Σε εξαιρετικά κακή κατάσταση η αμερικανική οικονομία: Το έλλειμμα και τα χρέη των νοικοκυριών έφτασαν τα 36 τρις. δολάρια

Η πραγματικά κάκιστη διακυβέρνηση Μπάιντεν έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μία εξαιρετικά άσχημη οικονομική κατάσταση όπου το έλλειμμα και τα χρέη των νοικοκυριών έφτασαν τα 36 τρις. δολάρια!

Συγκεκριμένα: Τα χρέη των νοικοκυριών έφτασαν στα επίπεδα ρεκόρ των 17,1 τρισ. δολαρίων.

Τα στεγαστικά δάνεια ξεπέρασαν τα 12 τρισ. δολάρια. Τα δάνεια αυτοκινήτων τα 1,6 τρισ. δολάρια και άλλα τόσα (1,65 τρισ.) είναι τα φοιτητικά δάνεια.

Οι πληρωμές φοιτητικών δανείων πρόκειται να επαναληφθούν φέτος, για πρώτη φορά από το 2020, μετά την απόφαση-κόλαφο από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Τα χρέη των πιστωτικών καρτών ξεπέρασαν για πρώτη φορά στα χρονικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της New York Fed, το ψυχολογικό όριο του 1 τρισ. δολαρίων.

Το 36% των Αμερικανών έχει περισσότερα χρέη πιστωτικών καρτών από αποταμιεύσεις. Όλα αυτά, ενώ τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα στο 7,48%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2000 και τα επιτόκια του χρέους των πιστωτικών καρτών στο ρεκόρ του 25%.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως, οι Αμερικανοί δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους όχι μόνο λόγω των υψηλών επιτοκίων αλλά και επειδή τα χρέη τους είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πλέον.

Συνεπώς οι οίκοι Fitch και Μoody’s δεν ήταν »γελοίοι» όπως είπαν διάφοροι «ειδήμονες» σε Ελλάδα και εξωτερικό για να είναι αρεστοί στην κυβέρνηση Μπάιντεν, επειδή υποβάθμισαν αντιστοίχως, τις ΗΠΑ και τις αμερικανικές τράπεζες.

Είχαν λόγους που το έκαναν αυτό και από την στιγμή που «παίζεται» η υστεροφημία τους, δεν ήταν διαθέσιμοι να αποκρύψουν αυτό που έβλεπαν.

Θυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ απώλεσαν την οικονομική βαθμίδα AAA (που είναι η μέγιστη αξιολόγηση και την κατείχαν παραδοσιακά οι ΗΠΑ κυρίως λόγω του δολαρίου) για πρώτη φορά από το 2011, από τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings ο οποίος υποβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του αμερικανικού δημοσίου κατά μια βαθμίδα, στο AA+, επικαλούμενος τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις γύρω από το όριο δανεισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι οποίες «διάβρωσαν» την οικονομική διακυβέρνηση.

Πρόκειται για ένα ακόμα «κατόρθωμα» της κυβέρνησης Μπάιντεν, καθώς υπό την διακυβέρνησή της οι ΗΠΑ πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

Στη συνέχεια ένα νέο… πλήγμα δέχτηκε η αμερικανική οικονομία. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο 10 τραπεζών, αλλά και την προοπτική άλλων 11 ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τραπεζικοί κολοσσοί.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο αρκετών μικρού ως μεσαίου μεγέθους τραπεζών στις ΗΠΑ και προειδοποίησε πως μπορεί να υποβαθμίσει και ορισμένες από τις μεγαλύτερες, εξηγώντας πως η πιστοληπτική τους ικανότητα θα δοκιμαστεί από τους χρηματοδοτικούς κινδύνους και τη χαμηλότερη κερδοφορία τους.

Υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα το αξιόχρεο δέκα τραπεζών ενώ έθεσε έξι κολοσσούς του τραπεζικού τομέα, ανάμεσά τους τις Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street και Trust Financial, υπό παρακολούθηση ενόψει πιθανών υποβαθμίσεών τους.

Φαίνεται πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά στις ΗΠΑ καθώς αμέσως μετά την υποβάθμισή τους από την Fitch και την υποβάθμιση αμερικανικών τραπεζών κολοσσών από την Moody’s, η ηλικίας 99 ετών αμερικανική εταιρεία φορτηγών Yellow κατέθεσε επίσημα την Κυριακή αίτημα για υπαγωγή σε καθεστώς πτώχευσης, μέσω του άρθρου 11 του αμερικανικού Συντάγματος!

Η Yellow, που παλαιότερα ονομαζόταν YRC Worldwide, είναι μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες μεταφορών φορτηγών και κυρίαρχος παίκτης στο τμήμα των μεταφορών που μεταφέρει φορτίο για πολλούς πελάτες με ένα μόνο φορτηγό.

Η πτώχευσή της Yellow αποτελεί δείγμα πως υπάρχει μία μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, την οποία τα ΜΜΕ επιχειρούν να την αποκρύψουν-ωραιοποιήσουν με «νύχια και με δόντια»

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει να αντιμετωπίσει ένα 15μηνο-«φωτιά» μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Η οικονομία είναι ο βασικός παράγοντας που κρίνει πάντα το εκλογικό αποτέλεσμα.