Η συζήτηση για τη «νομιμοποίηση» του πληθωρισμού… άρχισε

Το «μυστικό» πίσω από μία συζήτηση «εκβιάζεται» να ανοίξει αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με τα ομόλογα και την ύφεση.

Όταν ένας από τους πλέον γνωστούς και με ισχυρό ρόλο μέχρι σήμερα στην οικονομική πολιτική, καθηγητής του Χάρβαρντ, ο κ. Jason Furman, «εισηγείται» με άρθρο του που φιλοξενεί η Wall Street Journal, ότι η Fed πρέπει να αλλάξει το όριο/στόχο του πληθωρισμού από το 2% που είναι σήμερα στο 3%, τότε κάτι έχει αρχίσει να… κινείται.

Ο κ. Furman πέραν της θέσης του ως καθηγητής στο Χάρβαρντ, υπήρξε (επικεφαλής) οικονομικός σύμβουλος του Μπάρακ Ομπάμα επί οκτώ χρόνια και πριν από αυτό υπήρξε σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον…

Ορισμένοι αναλυτές μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου στην WSJ, μόλις λίγα 24ωρα πριν από την κεντρική ομιλία του Τζ. Πάουελ στο Jackson Hole την Παρασκευή 25/8, θεωρούν ήδη ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το «θέμα» στο περιθώριο της συνάντησης αυτής, ακόμα και αν ο κ. Πάουελ αποφύγει να το αγγίξει είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Το γιατί είναι εύκολο να το μαντέψει κανείς.

Μια τέτοια αύξηση του ορίου στόχου για τον πληθωρισμό στο 3% θα δώσει το περιθώριο στη Fed να χαλαρώσει τη μέχρι σήμερα επιθετική της νομισματική πολιτική, να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων και να φέρει πιο κοντά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Σε υποστήριξη του κ. Furman με τρόπο που δείχνει «βιασύνη» βγήκε και ο επίσης γνωστός οικονομολόγος Paul Krugman, ο οποίος με ανάρτησή του στο “twitter” προτρέπει στην κίνηση αυτή, πριν ο κ. Πάουελ εκφωνήσει την τοποθέτησή του, που όλοι περιμένουν για να δουν αν θα θίξει το συγκεκριμένο «καυτό» θέμα.

I’m puzzled by his assertion that there’s a lot of work still to do, and that the hardest part may still lie ahead. Most measures of underlying inflation are currently sitting around … 3%. E.g.: 2/ pic.twitter.com/vy67JGIH5P

— Paul Krugman (@paulkrugman) August 21, 2023