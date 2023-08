Μητσοτάκης: Στόχος να διπλασιάσουμε το διμερές εμπόριο με την Ινδία- Η Ελλάδα είναι «πύλη» για την Ευρώπη

Your browser does not support the audio element.

Το διμερές εμπόριο μπορεί να έχει διπλασιασθεί έως το 2030, είπε ο Ναρέντρα Μόντι που επισήμανε ότι Ελλάδα και Ινδία έχουν κοινές αξίες – Σε στρατηγική αναβαθμίζεται η σχέση των δύο χωρών – Πρόσκληση να επισκεφθεί την Ινδία αποδέχθηκε ο κ.Μητσοτάκης