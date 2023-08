Κασσελάκης: Ανοίγει τα χαρτιά του την Τρίτη για το εάν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Ανατροπές επιφυλάσσουν οι στιγμές πριν την επίσημη εκκίνηση της κούρσας για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Μια ανάσα πριν τη γραμμή της αφετηρίας στο σπριντ των δύο εβδομάδων, οι οποίες θα κρίνουν κατά πολύ το μέλλον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φέρεται να βρίσκεται ο υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο 35χρονος αυτοδημιούργητος εφοπλιστής έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα κομματικά νερά, καθώς η παρουσίαση μιας πολιτικής πλατφόρμας στις αρχές της εβδομάδας ήταν, καθώς φαίνεται, το πρώτο σήμα της έντονης στο εξής, εσωκομματικής του παρουσίας. Αντικαθιστώντας την λέξη «Αριστερά» με την «Ανασυγκρότηση», η πολιτική πλατφόρμα του κ. Κασσελάκη φέρει τον τίτλο ««ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ» και περιλαμβάνει «έμπρακτες προτάσεις για τη Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση της χώρας», όπως: Διαφάνεια παντού, κατάργηση βουλευτικών προνομίων, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, επαγγελματικός στρατός με κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, τομές σε δικαιοσύνη, φορολογία, παιδεία, με αποτέλεσμα να ενθουσιάσει τον Βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη.

«Θαυμαστής» του ο Πολάκης

Ο τελευταίος σχολίασε «Να ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ άλλος ένας με προτάσεις και θέσεις!!», κοινοποιώντας τη σχετική ανάρτηση του κ. Κασσελάκη στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, κίνηση που πυροδότησε έκτοτε ένα γαϊτανάκι σεναρίων και υποθέσεων σχετικά με τυχόν ένθερμη υποστήριξη του υποψήφιου Βουλευτή Επικρατείας από τον Κρητικό πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην μάχη για τον προεδρικό θώκο. Άλλωστε, ο κ. Κασσελάκης δεν έκρυψε στη διάρκεια των καλοκαιρινών τηλεοπτικών του εμφανίσεων πως «ο Παύλος ο Πολάκης και ο τομέας διαφάνειας με έφεραν στο κόμμα», καθώς η διαφορετική κουλτούρα τους συναντάται κατά τον νεαρό πολιτικό στο γεγονός ότι «και οι δύο έχουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μας».

Υπό αυτό το πρίσμα, το ενδεχόμενο ο κ. Κασσελάκης να υποστηριχθεί αναφανδόν από τον Παύλο Πολάκη και τους -φανατικούς- εσωκομματικούς του φίλους δεν αποκλείεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα της διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα, ιδίως όταν ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δεν σταματά να κοινοποιεί τις τελευταίες ημέρες τις αναρτήσεις του υποψήφιου βουλευτή Επικρατείας, στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πυκνή παρουσία του κ. Κασσελάκη στα νέα μέσα, όπως το Tik Tok, η άνεσή του να απευθύνεται σε διαφορετικές γλώσσες (καθώς ομιλεί άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά), αλλά και η εμπειρία του στα αμερικανικά κέντρα λήψης αποφάσεων (συμμετέχοντας στην προεκλογική καμπάνια του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν το 2008) προσθέτουν αφειδώς πόντους στην εσωκομματική «μετοχή» του, με αρκετούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να βλέπουν στο πρόσωπό του έναν «διεθνοποιημένο Τσίπρα», αν όχι έναν πιθανό «αντι-Μητσοτάκη». Πολύ περισσότερο, όταν τυχόν είσοδός του στην κούρσα της διαδοχής τις επόμενες μέρες θα συνοδεύεται από το στοιχείο του αιφνιδιασμού ως η νέα άφιξη στον προεκλογικό στίβο, ανεβάζοντας το ενδιαφέρον μιας άνευρης μέχρι πρότινος εσωκομματικής αναμέτρησης.

Από πλευράς του, ο κ. Κασσελάκης ενισχύει τις εικασίες αναφορικά με τα μελλοντικά του σχέδια, καθώς τοποθετείται με έμφαση τις τελευταίες ημέρες για τα μείζονα θέματα της επικαιρότητας, καθώς δήλωσε για τις πυρκαγιές πως «απέναντι στην «κανονικότητα» πένθους και καταστροφής, δεν θα σταθούμε χωρίς φωνή, δεν θα εκκενώσουμε την Ελλάδα», για να προσθέσει με φόντο τη λίμνη Δοϊράνη (στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία) ότι «πατριώτης είναι αυτός που θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του για την πατρίδα του», αναφερόμενος στην «Συμφωνία των Πρεσπών».

Την Τρίτη τα σπουδαία

Κατόπιν αυτών, με τις φήμες γύρω από το πρόσωπό του να φουντώνουν κατακόρυφα τις τελευταίες ώρες και με ορμητήριο τα Χανιά, ο κ. Κασσελάκης δεν αποκλείεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ακόμη και αύριο, αλλά από το περιβάλλον του διαμηνύεται πως οι όποιες αποφάσεις, θα παρθούν τη Δευτέρα, με ανακοίνωση η οποία θα ακολουθήσει την Τρίτη.

Παρά το προσωπικό του πορτφόλιο, ένας αυτοδημιούργητος εφοπλιστής… made in USA, με εργασιακή εμπειρία στη Goldman Sachs, αλλά και σε μία από τις πιο επιδραστικές δεξαμενές σκέψεις της Ουάσιγκτον διεθνώς (το Center for Strategic and International Studies), ο κ. Κασσελάκης δεν άργησε να συγκεντρώσει πάνω του και τα εσωκομματικά βέλη. «Ως αυτοδημιούργητος εφοπλιστής θέλω να βοηθήσω και άλλους νέους να έχουν ευκαιρίες. Εμένα δε μου χάρισε κανένας τίποτα. Αντιθέτως, το ελληνικό σύστημα μού δημιούργησε μόνο προβλήματα. Μπορεί το τωρινό προφίλ μου να φαίνεται σαν ξένο σώμα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα δεν είμαι ξένη ψυχή. Η ευνοϊκή οικονομική θέση που έχω σήμερα μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και ρίσκων, μου δίνει την ανεξαρτησία να μπορώ να προωθήσω μερικά πράγματα να γίνουν καλύτερα και πιο γρήγορα στην πατρίδα» εξηγούσε ο ίδιος για την παρουσία του στα δρώμενα της Κουμουνδούρου προεκλογικά (στο Zapra news), όταν αποδέχτηκε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος, στις τελευταίες εκλογές.

Καθώς, ωστόσο, το ημερολόγιο οδεύει προς τις 2 Σεπτεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων στο Διαρκές Συνέδριο του κόμματος, σκληρή κριτική άσκησε χθες στην εσωκομματική κινητικότητα του κ. Κασσελάκη με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο αρθρογράφος και πρώην στενός συνεργάτης του πρώην Υπουργού, Νίκου Φίλη, Τάκης Κατσαρός, θέτοντας ακόμη και ζήτημα παραπομπής του στο πειθαρχικό όργανο του κόμματος, δηλαδή την Επιτροπή Δεοντολογίας. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, «προς τι αυτή η καμπάνια και η υπερπροβολή; Με ποια αφορμή;» διερωτάται ο κ. Κατσαρός, σημειώνοντας για τον Στέφανο Κασσελάκη πως «ο κύριος αυτός που α) δεν εξελέγη β) δεν ανήκει σε κανένα κομματικό όργανο γ) είναι αμφίβολο αν είναι μέλος του κόμματος δ) δεν έχει θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποφασίζει αίφνης να οργανώσει μια προσωπική πολιτική καμπάνια με σκοπό να πλασαριστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή». «Είναι προβληματικό που μέχρι στιγμής αυτή η δραστηριότητα του κ. Κασσελάκη, δεν απασχολεί τα πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και την Επιτροπή Δεοντολογίας» επισημαίνει ο κ. Κατσαρός, καταλήγοντας πως «ας ελπίσουμε έστω και καθυστερημένα να ασχοληθούν με την περίπτωση Κασσελάκη τα αρμόδια κομματικά όργανα».

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος Κασσελάκης εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής ‘Center for Strategic and International Studies’ στη Washington, DC.