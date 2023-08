Σιτηρά: Δεύτερο πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού

Ένα δεύτερο φορτηγό ουκρανικό πλοίο, που παρέμενε εγκλωβισμένο στο λιμάνι της Οδησσού, αναχώρησε και πλέει εντός του προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου που όρισε το Κίεβο στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την αποτυχία της ανανέωσης της συμφωνίας για τα σιτηρά.

«Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην PRIMUS που φέρει σημαία Λιβερίας και ανήκει σε φορέα εκμετάλλευσης από τη Σιγκαπούρη απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού και ακολουθεί τον προσωρινό διάδρομο που έχει οριστεί για τα εμπορικά πλοία», ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανοικοδόμησης.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεκσάντρ Κουμπράκοφ δήλωσε ότι το πλοίο PRIMUS, με σημαία Λιβερίας, άρχισε να πλέει εντός του προσωρινού διαδρόμου που έχει οριστεί για τα εμπορικά πλοία, μεταφέροντας προϊόντα χάλυβα με προορισμό τις αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

The second vessel has reached Romanian waters after successfully navigating through our temporary Black Sea corridor.

It had been blocked since February 2022, loaded with steel for African consumers.

We defend freedom of navigation with real deeds and the world benefits from…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2023