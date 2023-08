Κλείδωσε το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη τέλη Σεπτεμβρίου

Τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα προετοιμάσουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γεραπετρίτης και Φιντάν στην συνάντηση της 5ης Σεπτεμβρίου στην Άγκυρα