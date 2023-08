Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις φωτιές: Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα σε Έβρο και Πάρνηθα

Άμεσα κηρύσσονται αναδασωτέες οι πληγείσες περιοχές – Προχωρούν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα όπως και ο καθαρισμός ρεμάτων – Ενεργοποίηση του θεσμού των «αναδόχων αποκατάστασης» και αξιοποίηση των δασικών συνεταιρισμών