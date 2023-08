Φίλης για Κασσελάκη: Δεν έχουμε ανάγκη από πολιτικούς του Instagram

Your browser does not support the audio element.

«Δεν έχουμε ανάγκη από Μεσσίες, αλλά από πολιτικούς που θα δίνουν λόγο στην κοινωνία και δεν θα ‘φυτεύονται’ από τα instagram και τα διάφορα συμφέροντα», είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ