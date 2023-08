Η Πρόταση Νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «μπλόκο» στον Κασιδιάρη στις δημοτικές εκλογές

Your browser does not support the audio element.

Προσθήκη κωλύματος εκλογιμότητας στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών