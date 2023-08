Οικονόμου στον ΣΚΑΪ: Σε 2 χρόνια άκυρες οι παλιές ταυτότητες- Από 25 Σεπτεμβρίου η έκδοση των νέων

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τις ταυτότητες, τα τσιπάκια και τα συλλαλητήρια, πώς θα εκδίδεται η νέα ταυτότητα- Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 θα ισχύουν οι παλιές