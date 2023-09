Ευκλείδης Τσακαλώτος στον ΣΚΑΪ: Οι αριστερές ιδέες μπορούν να κερδίσουν εκλογές – Θέλουμε την εξουσία

Your browser does not support the audio element.

«Πρέπει να έχεις τις δικές σου ιδέες και αξίες και να τις μετατρέψεις σε πολιτικές που αγγίζουν τον κόσμο» τόνισε