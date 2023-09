Μαίνεται ο πόλεμος στους «Σπαρτιάτες»: Ο Στίγκας κατηγορεί τους 11 βουλευτές για αντιποίηση της επωνυμίας του κόμματος

Your browser does not support the audio element.

«Αγνωστα στο κόμμα άτομα αντιποιήθηκαν την επωνυμία του κόμματος, και εξέδωσαν ανακοίνωση από άγνωστο σε εμάς - που ονομάτισαν ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ»