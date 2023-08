Συνάντηση Μητσοτάκη – Μελόνι: Συζητήσεις για ενεργειακή συνεργασία και ταύτιση απόψεων στο μεταναστευτικό

Στο Μεταναστευτικό ζήτημα, επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη ότι μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική απαιτεί την φύλαξη των συνόρων, καθώς και την ανάγκη να παταχθούν τα δίκτυα των λαθροδιακινητών