Σωκράτης Φάμελλος: «Η ευθύνη για τις πυρκαγιές ανήκει προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή δεν δόθηκαν απαντήσεις, δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης και δεν υπήρξαν προτάσεις για την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ