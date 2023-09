Athens Flying Week: Στο κόκπιτ γαλλικού Rafale ο Νίκος Δένδιας- Δείτε φωτογραφίες

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Άμυνας συναντήθηκε με ους Γάλλους πιλότους που εντυπωσίασαν με τα Rafale, τα στελέχη της ομάδας «Ζεύς» της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετέχουν με τα F-16, καθώς και τους αμερικανούς που πέταξαν με τα F-35