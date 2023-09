Εκλογές για πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Πώς, πότε και πού ψηφίζουν οι πολίτες

Οι κάλπες θα ανοίξουν την Κυριακή στις 8 το πρωί και θα κλείσουν την ίδια μέρα στις 8 το βράδυ