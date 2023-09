Μητσοτάκης μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Η σχέση μας αποδεικνύεται ανθεκτική και αποτελεσματική

Μητσοτάκης μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Δυνατότητα επέκτασης με τη συμμετοχή της Ινδίας

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι τρεις χώρες επαναβεβαιώνουν και την προοπτική επέκτασης της τριμερούς, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, αλλά και την Ινδία. «Ίσως καλέσουμε τον Ινδό πρωθυπουργό στην επόμενη συνάντησή μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.