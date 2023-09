Έκκληση Μητσοτάκη στους πολίτες: Να υπακούουν όλοι στις εντολές της Πολιτικής Προστασίας – Μέτρα στήριξης για τον Έβρο την Παρασκευή

Your browser does not support the audio element.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία Πρόεδρε, το φετινό καλοκαίρι μας θύμισε λίγο τις δύο όψεις του Ιανού, από τη μία μια πολύ καλή τουριστική περίοδος, καθώς φαίνεται, με έσοδα ρεκόρ για την ελληνική οικονομία, από την άλλη όμως ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κρίσεων που αφορούν την Πολιτική Προστασία, με πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Κυρίως, η πυρκαγιά στον Έβρο ήταν η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά που είχαμε στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Και βέβαια, σήμερα, αντιμετωπίζουμε ένα τελείως ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο εστιάζεται αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία και στον Βόλο, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κάνω και από εδώ μια έκκληση σε όλους τους πολίτες να υπακούουν στις εντολές της Πολιτικής Προστασίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ξέρετε, να πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοια ακραία φαινόμενα χωρίς τη συνεργασία των πολιτών και αν η Πολιτική Προστασία ενθαρρύνει τους πολίτες να καθίσουν στο σπίτι τους αυτό θα πρέπει να κάνουν, όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Βέβαια, ακραία φαινόμενα δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τις καταστροφικές πλημμύρες που «χτύπησαν» σχεδόν ολόκληρη την Ισπανία πριν από λίγες μέρες. Και το λέω αυτό, κυρία Πρόεδρε, διότι δεν έχουμε πια καμία αμφιβολία ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι που αφορά το μέλλον, αφορά το παρόν, η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν χρειαζόμαστε την επιστήμη να μας το επιβεβαιώσει, το επιβεβαιώνει δυστυχώς η ίδια η ζωή. Και αυτό υποχρεώνει το κράτος, σε όλες του τις εκφάνσεις, με τη συνεργασία βέβαια πάντοτε των πολιτών, να γίνεται ολοένα και πιο ανθεκτικό. Η πραγματικότητα είναι ότι φέτος το καλοκαίρι δοκιμαστήκαμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι δεν τα καταφέραμε όσο καλά θα θέλαμε, και αυτό μας υποχρεώνει να στρέψουμε άμεσα το βλέμμα μας σε πρώτη φάση στην αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν. Έχω ήδη επισκεφθεί τη Ρόδο και τις περιοχές της Αττικής. Την Παρασκευή θα βρεθώ και στον Έβρο, ώστε να εξαγγείλω άμεσα μέτρα στήριξης που αφορούν πρωτίστως τον πρωτογενή τομέα, αλλά και άμεσα μέτρα αποκατάστασης για την περαιτέρω προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ξαναδώσουμε στην φύση τη δυνατότητα να αναγεννηθεί με τους δικούς της ρυθμούς. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να ξεκινήσουμε και πάλι τον σχεδιασμό για ένα κράτος το οποίο θα είναι ολοένα και πιο ανθεκτικό. Ο πήχης των απαιτήσεων των πολιτών μπαίνει ολοένα και πιο ψηλά, διότι τα ίδια τα φαινόμενα μας υποχρεώνουν να προσαρμοστούμε σε ολοένα και πιο ακραίες – είτε μιλάμε για φωτιές είτε μιλάμε για πλημμύρες – εκφάνσεις όμως της κλιματικής κρίσης. Αυτό θα κάνουμε και αυτό απαιτεί, θα το ξαναπώ, μια συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρου του κράτους σε όλα τα επίπεδα, από την κεντρική Κυβέρνηση, η οποία προφανώς δίνει την βασική κατεύθυνση, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και με μεγάλη συνεργασία και των ίδιων των πολιτών, διότι πια, φοβάμαι ότι τα ανέμελα καλοκαίρια, έτσι όπως τα ξέραμε ή όπως υπήρχαν ενδεχομένως στο φαντασιακό μας υποσυνείδητο, θα πάψουν να υπάρχουν και τα καλοκαίρια που θα έρχονται από εδώ και στο εξής, η πιθανότητα είναι ότι θα είναι ολοένα και πιο δύσκολα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε, ίσως έχουμε τόσο σημαντική μεταβολή λόγω της κλιματικής κρίσης, που δεν ξέρω πια αν θα έχουμε εποχές να διακρίνουμε. Όλα όσα ξέραμε, όπως πολύ σωστά λέτε, έχουν αλλάξει δραματικά. Είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε και τρόπο ζωής. Αλλά αυτό που προηγείται βέβαια είναι η οργάνωση του κρατικού μηχανισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στρατηγικός σχεδιασμός και για την αποκατάσταση των περιοχών, σχεδιασμός για το μέλλον. Είναι πολύ βαρύ το έργο, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι επίσης σημαντικό, επειδή αναφερθήκατε και στον Έβρο και στα μέτρα που θα εξαγγείλετε, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών, που φυσικά είναι το πρώτο, αλλά και η παροχή κινήτρων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να είναι εκεί. Ήμουν προχθές στην Ηλεία και καταλαβαίνω ότι έχει μια σημαντική μείωση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια μετά από τη δραματική κατάσταση του 2007. Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, η στήριξη των πιο ευάλωτων προηγείται, αλλά και το οικοσύστημα είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Δεν είναι αυταξία το οικοσύστημα της Δαδιάς, είναι σημαντικό για όλους μας για όσο αναπνέουμε. Ας ευχηθούμε λοιπόν το καλύτερο. Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρώτο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε ακόμη 24 δύσκολες ώρες μπροστά μας, είναι, θέλω να τονίσω, η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό περνάει μέσα από τη συμμόρφωση με τις εντολές της Πολιτικής Προστασίας και βέβαια νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ορισμένα καιρικά φαινόμενα τα οποία ξεπερνούν τις δυνατότητες του ανθρώπου να τα αντιμετωπίσει, όσα αντιπλημμυρικά έργα και αν κάνει κανείς. Όταν πέφτει ένας όγκος νερού, ο οποίος είναι πρωτοφανής, παντού στον κόσμο συμβαίνει αυτό, θα έχουμε δυστυχώς πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ πραγματικά εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν οι μετεωρολόγοι, αλλά ξέρουμε ότι, καθώς φαίνεται, θα έχουμε ακόμα κάποιες δύσκολες ώρες μπροστά μας. Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Βρέθηκα στη Σλοβενία αμέσως μετά τις πλημμύρες που την έπληξαν και η Πρόεδρος μου είπε ότι επλήγησαν τα 2/3 των υποδομών της χώρας. Είναι μια μικρή χώρα, αλλά είχε μια τεράστια καταστροφή. Κυριάκος Μητσοτάκης: Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Είναι μια υποχρέωση πια της Ευρώπης, στα πλαίσια και της αναθεώρησης των Προϋπολογισμών, να διαθέτει περισσότερους πόρους και για την Πολιτική Προστασία και για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Η Σλοβενία έλαβε μια όχι ευκαταφρόνητη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όμως οι καταστροφές στις υποδομές ήταν πραγματικά πρωτοφανείς, αντίστοιχη στήριξη θα διεκδικήσουμε και εμείς σε πρώτη φάση για την περιοχή του Έβρου, κυρίως – να το τονίσω αυτό – για να στηρίξουμε τους παραγωγούς, τους εργάτες της γης, τους μελισσοκόμους μας, τους κτηνοτρόφους μας. Θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες αυτοί, θα τα πω και στον Έβρο όταν πάω, ότι θα είμαστε κοντά τους. Θα είμαι προσωπικά κοντά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στη γη τους και να ξεπεράσουν αυτή την πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή την οποία υπέστησαν. Αν υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας, είναι αυτό το οποίο σε έναν βαθμό συνέβη στη Βόρεια Εύβοια, όπου η οικονομική ζωή επανέρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε για την περιοχή του Έβρου. Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Μακάρι.

