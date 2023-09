Σε εξέλιξη η συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στην Άγκυρα

Βασικός στόχος του σημερινού τετ α τετ αποτελεί η προετοιμασία του ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη