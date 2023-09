ΟΠΑΠ: Η ανάπτυξη της online αγοράς, τα σχέδια για το retail και η μετοχή – ομόλογο

Στη δεύτερη θέση των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει κεφαλαιοποίησης βρίσκεται πλέον ο ΟΠΑΠ. Ο μεγαλύτερος όμιλος τυχερών παιχνιδιών της χώρας, μέλος του Allwyn Group, αποτιμάται (κλείσιμο 5/9) πλέον στα 6,07 δισ. ευρώ, πάνω από τον ΟΤΕ (5,87 δισ. ευρώ) και την Eurobank (5,69 ευρώ) και πίσω μόνο από την Coca Cola (9,72 ευρώ).

Από τις αρχές του έτους, η σωρευτική άνοδος για τη μετοχή της εταιρείας ανέρχεται στο 24, λαμβάνοντας ώθηση από τα άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA στα 374 εκατ. ευρώ, και τη ελκυστική πολιτική αποδοχών προς τους μετόχους, με επίκεντρο το («πολύ επιτυχημένο» όπως το χαρακτήρισε ο Γιαν Κάρας) 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος που ξεκίνησε το 2019 και φτάνει στην προγραμματισμένη λήξη του. Παράλληλα, θα «τρέξει» και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως και 150 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024.

Στηριζόμενος στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα (EBITDA +11,5%, GGR +14%, καθαρή κερδοφορία +34%), η διοίκηση υπερκέρασε όλες τις εκτιμήσεις και προχώρησε στη διανομή μεικτού προμερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι θα ακολουθήσει πρόσθετο μέρισμα για τη χρήση του 2023 (η Eurobank Equities το τοποθετεί στα 0,70 ευρώ ανά μετοχή), η μερισματική απόδοση θα κινηθεί στο εντυπωσιακό 11%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως η μέση μερισματική απόδοση, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΠΑΠ, από την εισαγωγή του ομίλου στο Χ.Α. ανέρχεται στο εντυπωσιακό 8,5%!

Ως αποτέλεσμα, σε πρόσφατο report (28/8), η Eurobank Equities είχε αναβαθμίσει την τιμή – στόχο για τον ΟΠΑΠ στα 18 ευρώ, διατηρώντας τη μετοχή στα top-picks (κορυφαίες επιλογές). Είχε δε, προβλέψει καθαρά κέρδη 474 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 23023 και κέρδη EBITDA 770 εκατ. Ευρώ. Προ ημερών, η JP Morgan αναβάθμισε τον ΟΠΑΠ σε σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) από ουδέτερη (neutral), με νέα αυξημένη τιμή στόχο στα €19,5 από €17 προγενέστερα.

Τα σχέδια για online αγορά και επίγειο δίκτυο

Όπως ανέφερε η διοίκηση του Οργανισμού στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2023, οι επιδόσεις αυτές του ΟΠΑΠ αναδεικνύουν την ξεκάθαρη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Για το υπόλοιπο του 2023, ο CEO του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας, μιλώντας στους αναλυτές, ανέφερε πως η διοίκηση είναι προσηλωμένη στους στόχους σχετικά με την κερδοφορία και την επίτευξη χρηματοροών, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μέσω της διανομής των καθαρών κερδών σε τακτικά μερίσματα, συμπληρώνοντας επιπλέον την ανταμοιβή τους.

Στο επίκεντρο, τόνισε, βρίσκονται το retail που συνεχίζει να καταγράφει ανοδική δυναμική αποτελώντας βασικό πυλώνα δημιουργίας εσόδων για την εταιρεία και οι online δραστηριότητες στις οποίες σημειώνεται ανάπτυξη σε όλες τις επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες.

Αναλυτικά, καταλύτες στο επίγειο δίκτυο αποτελεί μεταξύ άλλων η νέα πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού που αναβάθμισε σημαντικά την προϊοντική πρόταση του «Πάμε Στοίχημα». Μεταξύ άλλων, η πλατφόρμα προσφέρει νέες δυνατότητες cash-out, μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερη ευκολία χρήσης, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των πελατών στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Σημειώνεται πως η εφαρμογή OPAP Store App καταγράφει διαρκώς ρεκόρ μηνιαίων ενεργών χρηστών. Η χρήση του OPAP Store App ενισχύθηκε σημαντικά και λόγω του Free Win, του πρώτου δωρεάν παιχνιδιού για τα πρακτορεία, που προσφέρει έπαθλα ύψους έως 100.000 ευρώ και διατίθεται μέσω της εφαρμογής.

Ο κ. Κάρας απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή για τη δωρεάν διάθεση του Free Win τόνισε πως αποσκοπεί στη διεύρυνση της πελατεία του ΟΠΑΠ και στην αύξηση της προσέλευσης των παικτών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «activity is the name of the game». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΑΠ, το Free Win έχει ήδη πάνω από 150.000 εγγεγραμμένους χρήστες στις πρώτες 53 ημέρες από το λανσάρισμά του. Επίσης, θα συνεχιστεί η αναβάθμιση των VLTs, με τον ΟΠΑΠ να έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από 8.200 παιγνιομηχανήματα προς αντικατάσταση παλαιότερων και να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο PLAY με νέα παιχνίδια.

Σε ό,τι αγορά στο στο online, οι δραστηριότητες συνεχίζουν να κινούνται δυναμικά και με βάση τα στοιχεία του ΟΠΑΠ αντιστοιχούν στο 24% του GGR για το β’ τρίμηνο του 2023, με αιχμή και το OPAPonline.gr, τον ψηφιακό διαδραστικό κόμβο ψυχαγωγίας που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο φέρνοντας νέα παιχνίδια και αναζωογονώντας τα ήδη υπάρχοντα. Επίσης, το PS Magic Land, το νέο πρόγραμμα loyalty για τα παιχνίδια online casino, συμβάλει στην ενίσχυση της παικτικής δραστηριότητας.

