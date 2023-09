Ψηφίστηκαν οι προτάσεις Τασούλα για αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής

Your browser does not support the audio element.

Στις αλλαγές προβλέπονται θέματα πλειοψηφίας στην Διάσκεψη των Προέδρων και διαδικασίας επιβολής ποινής σε περίπτωση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά βουλευτών