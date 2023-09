O επιχειρηματίας που πλουτίζει μέσα από τη φυλακή: Έβγαλε 4,5 δισ. δολάρια μέσα σε ένα χρόνο

Λίγα πράγματα μπορούν να επηρεάσουν τη μετοχή με την μεγαλύτερη απόδοση στον κόσμο φέτος. Ούτε το γεγονός ότι ο ιδρυτής της οδηγήθηκε στη φυλακή κατηγορούμενος για insider trading, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών για την αποκόμιση κερδών.

Η μετοχή της εταιρείας παραγωγής υλικού μπαταριών της Νότιας Κορέας, Ecopro Co. σημείωσε άνοδο 919% φέτος, την μεγαλύτερη από οποιαδήποτε εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άνω.

Αυτή η άνοδος, που οφείλεται σε μία στρατιά Κορεατών επενδυτών, απέφερε τεράστιο πλούτο στον επιχειρηματία Lee Dong-chae, τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της εταιρείας.

Αυτός και η οικογένειά του είδαν την περιουσία του να εκτινάσσεται κατά περίπου 4,5 δισ. δολάρια φέτος, φτάνοντας στα 4,9 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον - Billionaires Index.

Αυτά τα κέρδη σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό την περίοδο που ο Lee αντιμετώπιζε κατηγορίες για εμπορικές συναλλαγές με τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, που είχαν ως αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο 2,2 δισεκατομμυρίων won (1,7 εκατομμύρια δολάρια) για παραβίαση του νόμου για τις κεφαλαιαγορές.

Η φυλάκισή του, την οποία επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας τον περασμένο μήνα, έχει επικεντρώσει την προσοχή στη διακυβέρνηση της Ecopro σε μια εποχή που εντείνονται οι ανησυχίες ότι η αύξηση της τιμής της μετοχής της είναι μη βιώσιμη και έχει ξεπεράσει τα θεμελιώδη της.

«Νομίζω ότι ούτε ο Lee περίμενε ότι η εταιρεία θα αναπτυσσόταν τόσο γρήγορα», δήλωσε η Park Ju-gun, επικεφαλής της εταιρείας ανάλυσης Leaders Index στη Σεούλ. «Η εσωτερική τους υποδομή μπορεί να μην έχει εξελιχθεί με την ταχύτητα της ανάπτυξής τους».

Η εταιρεία επηρεάζεται από την απουσία του Lee, με έναν εκπρόσωπο να λέει σε γραπτό σχόλιο στο - ότι έχει «απελπιστική ανάγκη» την «προνοητική διορατικότητα και το πνεύμα του».

Στρατιά μικροεπενδυτών

Πίσω από το ράλι της Ecopro βρίσκονται Νοτιοκορεάτες μικροεπενδυτές, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχη δύναμη στην αγορά μετοχών της χώρας.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν εξαρτήματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Η Ecopro BM Co., η εισηγμένη θυγατρική της Ecopro που παρέχει καθόδους που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου για πελάτες όπως η Samsung SDI Co. και η SK On Co., έχει σημειώσει επίσης άνοδο 227% και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χρηματιστήριο τεχνολογίας Kosdaq της χώρας.

Ενώ η ταχεία άνοδος της Ecopro είναι απόδειξη της αυξανόμενης ζήτησης των επενδυτών για εταιρείες που θα επωφεληθούν από την άνθηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (EV), υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το εάν η ανάπτυξη έχει πάει πολύ μακριά, πολύ γρήγορα.

Οι σχολιαστές της αγοράς προειδοποιούν ότι τα κερδοσκοπικά στοιχήματα που έλαβαν χώρα από την “πλημμύρα” των νέων επενδυτών λιανικής που εμφανίστηκαν κατά την πανδημία είναι ικανά να οδηγήσουν σε ισχυρές απώλειες όσο και σε ιλιγγιώδη κέρδη.

Η Ecopro σημείωσε άλμα των εσόδων της κατά 64% στα 2 τρισεκατομμύρια γουόν το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν λιγότερο από 1% στα 170,3 δισεκατομμύρια γουόν.

Η αύξηση των τιμών των μετάλλων και οι διακυμάνσεις του νομίσματος επηρέασαν την κερδοφορία παρά τις ισχυρές πωλήσεις, ανέφερε η εταιρεία. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την Ecopro BM.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες

Ο Lee, ο οποίος προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια στο νοτιοανατολικό λιμάνι Pohang και σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο νυχτερινό κολέγιο, ίδρυσε την Ecopro το 1998 αφού εμπνεύστηκε από τον στόχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως λογιστής και είχε μια άλλη επιχείρηση που πουλούσε γούνες που δεν πήγε καλά, αρχικά επικέντρωσε την Ecopro στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων πριν στραφεί πριν από 20 χρόνια στην ανάπτυξη υλικών για μπαταρίες EV.

Παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος τον Μάρτιο του περασμένου έτους μετά από τις κατηγορίες ότι αρκετοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου, πραγματοποίησαν συναλλαγές εκμεταλλευόμενοι εμπιστευτικές πληροφορίες.

Μια δήλωση από το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι ο Lee χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του με διαφορετικό όνομα, και αυτούς που ανήκαν στα παιδιά του, για να κάνει συναλλαγές επί των μετοχών της Ecopro BM, με τις πληροφορίες που γνώριζε για την εταιρεία του το 2020 και το 2021, κερδίζοντας περίπου 1,1 δισεκατομμύρια γουόν.

Ο Lee παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, κατέχοντας περίπου το 25% άμεσα και έμμεσα. Αυτός και η οικογένειά του κατέχουν τα ελάχιστα μερίδια για να διατηρήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας.

Βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση

Μετά τις κατηγορίες εναντίον του Lee, η εταιρεία δημιούργησε ένα σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών insider trading, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε μη εισηγμένες θυγατρικές, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ecopro.

Ενίσχυσε επίσης τις προσπάθειες συμμόρφωσης με την εισαγωγή μιας πρακτικής ανακοίνωσης των συναλλαγών μετοχών που πραγματοποιούν στελέχη και υπάλληλοι υψηλού προφίλ.

Μένει να φανεί εάν η Ecopro μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών, με την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της να προκαλεί επιφυλάξεις.

«Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της αξίας της εταιρείας», έγραψε ο Hyunsoo Kim, αναλυτής της Hana Financial Investment Co. στη Σεούλ.

