Εκκίνηση για την 87η ΔΕΘ: Εγκαινιάστηκε το περίπτερο της τιμώμενης χώρας Βουλγαρίας (pics)

Σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα και με τη σκέψη στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες υποδέχεται από το πρωί τους επισκέπτες της η 87η ΔΕΘ, που με 1.500 εκθέτες, 18 διεθνείς συμμετοχές και Τιμώμενη Χώρα τη Βουλγαρία θα αφήσει τις επόμενες εννέα ημέρες το δικό της αποτύπωμα στη ζωή και στην οικονομία της Θεσσαλονίκης.

Τις μεγάλες προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των δεσμών Ελλάδας-Βουλγαρίας υπογράμμισαν κατά τα σημερινά εγκαίνια του περιπτέρου της Τιμώμενης Χώρας οι Βούλγαροι υπουργοί Οικονομίας και Βιομηχανίας, κ. Bogdan Bogdanov και Οικονομικών, Assen Vassilev, μαζί με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Παρούσα στα εγκαίνια ήταν και η υπουργός Τουρισμού της Βουλγαρίας, κα Zaritsa Dinkova. Η βουλγαρική συμμετοχή μετρά 60 επιχειρήσεις από κλάδους όπως αυτοί της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, της βιομηχανίας, της καινοτομίας-τεχνολογίας, των τροφίμων, των μεταφορών-logistics, των καλλυντικών, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα, της συσκευασίας και των υπηρεσιών και αναπτύσσεται στο περίπτερο 13, καλύπτοντας 2.600 τμ.

«Για τη Βουλγαρία είναι μεγάλη τιμή να είναι Τιμώμενη Χώρα στην 87η ΔΕΘ και την ίδια στιγμή αποτελεί μια μεγάλη αναγνώριση για τη χώρα μας και για τις πολύ καλές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας» ανέφερε ο κ. Bogdanov, ενώ τόνισε πως τις τελευταίες ημέρες οι δύο χώρες δοκιμάστηκαν από φυσικές καταστροφές και από πλημμύρες που προκάλεσαν αυτές.

Αναφέρθηκε επίσης στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, σημειώνοντας πως έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2022, πάνω από 5,9 δισ.ευρώ, μια αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το 2021, αλλά και στις επενδυτικές σχέσεις, τονίζοντας πως η παρουσία των ελληνικών εταιρειών στη Βουλγαρία μεταφράζεται σε περισσότερες από 18.000. Κατά την ομιλία του από το βήμα των εγκαινίων παρουσίασε τις σημαντικότερες εταιρείες της βουλγαρικής συμμετοχής στην 87η ΔΕΘ με αιχμή, μεταξύ άλλων, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, την ενέργεια και την εκπαίδευση.

«Είμαστε δυνατοί όταν συνεργαζόμαστε» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Vassilev, που έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών για τη δημιουργία νέων προοπτικών.

«Τα εγκαίνια του περιπτέρου της φίλης και γείτονος Βουλγαρίας, της Τιμώμενης Χώρας φέτος της 87ης ΔΕΘ, λαμβάνουν χώρα σε εξαιρετικά δύσκολες και για τις δύο χώρες στιγμές» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός ακραίου, πρωτοφανούς καιρικού φαινομένου, που αφήνει δυστυχώς πίσω του ανθρώπινες απώλειες και πρωτοφανείς καταστροφές. «Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στα θύματα και στις οικογένειές τους, αλλά και στους κατοίκους όλων των περιοχών που βίωσαν και βιώνουν με τον τραγικότερο τρόπο τις συνέπειες αυτού του τραγικού φαινομένου» τόνισε.

Αναφερόμενος στη ΔΕΘ σημείωσε πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής προσπάθειας που γίνεται για περισσότερη εξωστρέφεια της ίδιας της πόλης.

«Τα τελευταία χρόνια η Έκθεση έχει καταφέρει να αποκτήσει έναν αναβαθμισμένο ρόλο και να προσελκύσει εκθέτες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι διαρκώς αυξανόμενοι αριθμοί επισκεπτών και εκθετών αυτό αποδεικνύουν άλλωστε και σε αυτό συνέβαλε και ο θεσμός των Τιμώμενων Χωρών» επισήμανε. Τέλος τόνισε πως μέσα σε αυτές τις δύσκολες για όλους μας στιγμές Ελλάδα και Βουλγαρία συνεχίζουν να βρίσκουν τρόπους να συνεργαστούν και να ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις, ενώ χαρακτήρισε τη γείτονα έναν πολύ σημαντικό εταίρο για την Ελλάδα.

Πολυθεματική η 87η ΔΕΘ

Εννέα θεματικά αφιερώματα, Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα, Akademia, Ελλάδα των Περιφερειών, Κυκλική Οικονομία, Γαστρονομία-Διατροφή, Ψηφιακή Ελλάδα Start ups, Δημόσιοι Φορείς Οργανισμοί, Cosmos-Διεθνείς Συμμετοχές και Έπιπλα-Οικιακός Εξοπλισμός καλούν τον κόσμο να τα ανακαλύψει στην 87η ΔΕΘ.

Οι κρατικές διεθνείς συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης είναι 18 μαζί με την Τιμώμενη Χώρα Βουλγαρία. Μάλιστα, η Νότια Κορέα, η Μολδαβία και η Ταϊλάνδη συμμετέχουν για πρώτη φορά, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είναι οι Κύπρος, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Βιετνάμ, Ουρουγουάη, Ουκρανία, Αρμενία, Ιράν, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Σερβία, Ινδία και Νεπάλ.

Δυναμική είναι η συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας με 49 Επιμελητήρια και 382 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ολόκληρη τη χώρα. Με ξεχωριστές συμμετοχές λαμβάνουν μέρος 4 Επιμελητήρια, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μάλιστα διοργανώνει για πρώτη φορά μια ειδική θεματική ενότητα για την ένδυση, την υπόδηση και τα αξεσουάρ, στο περίπτερο 16, το Thessfashion, στο οποίο συμμετέχουν ηχηρά ονόματα της μόδας.

Η προγραμματισμένη για αύριο 10 Σεπτεμβρίου συναυλία των Στέλιου Ρόκκου και ONIRAMA ακυρώνεται στη σκιά των δραματικών γεγονότων των τελευταίων ημερών.

Η 87η ΔΕΘ βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

