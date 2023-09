Γιατί μια παγκόσμια ύφεση είναι απίθανη – K.HAMADA

Το κύμα ζοφερών προβλέψεων για την παγκόσμια οικονομία που προέκυψε νωρίτερα φέτος προήλθε σε μεγάλο βαθμό από στατιστικές αναλύσεις προηγούμενων δεδομένων. Ωστόσο, αυτές οι αναλύσεις δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη τον αντίκτυπο και την κληρονομιά της πανδημίας COVID-19.

Νωρίτερα φέτος, οι προβλέψεις ότι μια ύφεση θα έπληττε σύντομα την παγκόσμια οικονομία ήταν αχαλίνωτες. Όμως, περισσότερο από τα μισά του δρόμου μέχρι το 2023, η Κίνα είναι η μόνη μεγάλη οικονομία που φαίνεται να βρίσκεται σε σημαντικό κίνδυνο παρατεταμένης ύφεσης. Στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα χρηματιστήρια εκτινάσσονται στα ύψη. Στο Τόκιο, ο Nikkei έφτασε σε υψηλό 33 ετών τον Ιούνιο. Ενώ ορισμένες οικονομίες δυσκολεύονται, μια παγκόσμια ύφεση φαίνεται πλέον εξαιρετικά απίθανη.

Μια οικονομική ύφεση μπορεί να έχει πολλές αιτίες. Για παράδειγμα, η υπερβολική εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών ή τα πολύ υψηλά επίπεδα δημόσιων δαπανών μπορούν να ανεβάσουν τη συνολική ζήτηση σε σημείο που ο πληθωρισμός αρχίζει να αυξάνεται, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ιδιαίτερα τις κεντρικές τράπεζες, να παρέμβουν για να μετριάσουν την υπερθέρμανση της οικονομίας. Αν το παρακάνουν – ας πούμε, αυξάνοντας τα επιτόκια, και συνεπώς το κόστος δανεισμού, πολύ επιθετικά – μπορούν να ωθήσουν την οικονομία σε ύφεση.

Μια ύφεση μπορεί επίσης να προκύψει από την πλευρά της προσφοράς. Όταν ένας συγκεκριμένος τομέας ή η οικονομία στο σύνολό της ανθεί, οι προμηθευτές αυξάνουν την παραγωγή. Αλλά εάν η ζήτηση αρχίσει να μειώνεται, η προσφορά μπορεί να αρχίσει να συσσωρεύεται, παρεμποδίζοντας ή ακόμη και ανακόπτοντας την ανάπτυξη.

Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν παίζει ρόλο σήμερα: αν και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιδιώκουν νομισματική σύσφιξη, η ζήτηση δεν έχει καταρρεύσει και η προσφορά δεν συσσωρεύεται. Αντίθετα, οι πρόσφατες προβλέψεις ύφεσης προήλθαν σε μεγάλο βαθμό από στατιστικές αναλύσεις προηγούμενων δεδομένων – αναλύσεις που δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη τον αντίκτυπο και την κληρονομιά της πανδημίας COVID-19.

Το Σχήμα 1 προσφέρει μια απλή απεικόνιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε μια εθνική οικονομία. Υπό κανονικές συνθήκες, η τομή (P) της συνολικής προσφοράς (SS) και της συνολικής ζήτησης (DD) καθορίζει την τιμή ισορροπίας (AP) και τον όγκο συναλλαγών (OA), που μπορεί να ερμηνευθεί ως το συνολικό προϊόν. Ο πληθωρισμός της ζήτησης προκαλείται από την κίνηση προς τα δεξιά της καμπύλης ζήτησης και ο πληθωρισμός ώθησης κόστους προκαλείται από την ανοδική κίνηση της καμπύλης προσφοράς.

Αλλά η κίνηση των καμπυλών SS και DD δεν καταγράφει ένα βασικό χαρακτηριστικό της πανδημίας: το εμπόριο ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό, ​​τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, αλλά λιγότερο ασφαλές. Ο κόσμος ήθελε να δειπνήσει έξω και τα εστιατόρια ήθελαν να τους σερβίρουν. Αλλά κανένα από τα δύο δεν θα μπορούσε να το κάνει -τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό όπως συνήθως- λόγω των κινδύνων και των περιορισμών πανδημίας. Το ίδιο ισχύει για αμέτρητες άλλες δραστηριότητες και βιομηχανίες, από ταξίδια μέχρι προσωπικές συναντήσεις με επιχειρηματικούς εταίρους και παρόχους υπηρεσιών.

Έτσι, η πανδημία δεν δημιούργησε τόσο ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης όσο μια αποσύνδεση, η οποία ανάγκασε τους αγοραστές και τους πωλητές να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος, από τη χρήση μάσκας έως τη μετακίνηση τραπεζαριών πιο μακριά, για να καταστήσουν δυνατές τις ανταλλαγές τους. Αυτά τα εμπόδια – που καταγράφονται στο Σχήμα 1 από την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των καμπυλών – σήμαιναν ότι η πραγματική έξοδος δεν καθοριζόταν πλέον μόνο από τη διασταύρωση μεταξύ των καμπυλών DD και SS. το μέγεθος των εμπορικών εμποδίων είχε επίσης σημασία. Όσο υψηλότερα είναι τα εμπόδια, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των καμπυλών DD και SS και τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της παραγωγής.

Αυτή η πτώση της παραγωγής πυροδότησε ισχυρές πολιτικές απαντήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε ένα τεράστιο πακέτο τόνωσης, που ενισχύθηκε από τον διάδοχό του, Τζο Μπάιντεν , για να τονώσει τη ζήτηση – δηλαδή να μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης προς τα δεξιά. Τα εμπορικά εμπόδια εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά η προσαρμοσμένη θέση της καμπύλης ζήτησης (D*D*) σήμαινε ότι δεν έσυραν πλέον την παραγωγή πολύ κάτω από τα κανονικά ή προ πανδημίας επίπεδα. Πράγματι, χάρη στη λεγόμενη Bidenomics, η παραγωγή των ΗΠΑ επέστρεψε περίπου στο αρχικό της σημείο ισορροπίας.

Όταν άρθηκαν οι περιορισμοί για την πανδημία, εξαλείφθηκε η «σφήνα» που δημιουργήθηκε από τα εμπόδια στο εμπόριο. Όμως η καμπύλη ζήτησης παρέμεινε στην προσαρμοσμένη (D*D*) θέση της. Έτσι, οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης τέμνονται σε υψηλότερο σημείο ισορροπίας (Q), υποδηλώνοντας μεγαλύτερη παραγωγή και –κυρίως– υψηλότερα επίπεδα τιμών. Η σύσφιξη της Fed έχει στόχο να εξουδετερώσει αυτές τις επιπτώσεις, πιέζοντας την καμπύλη ζήτησης πιο κοντά στην αρχική της θέση (DD).

Ενώ η νομισματική σύσφιξη της Fed όντως αυξάνει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης ή ακόμα και ύφεσης, στις ΗΠΑ, οι πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες – κυρίως ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση – υποδηλώνουν ότι μια ήπια προσγείωση είναι απολύτως εφικτή. Στην πραγματικότητα, τόσο οι πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν για την τόνωση της ζήτησης όσο και οι παρεμβάσεις της Fed για την ψύξη του πληθωρισμού ήταν απολύτως κατάλληλες.

Ίσως το πιο σημαντικό, με την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ, τα υψηλότερα επιτόκια των ΗΠΑ τονώνουν τις εξαγωγές άλλων οικονομιών. Αυτό καθιστά ακόμη λιγότερο πιθανό το είδος της παγκόσμιας ύφεσης που τόσοι πολλοί προέβλεπαν.

Koichi Hamada, Professor Emeritus at Yale University, was a special adviser to former Japanese Prime Minister Abe Shinzō.