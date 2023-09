Παππάς: Τεχνητές εντάσεις, ομοφοβία και φυσική βία δεν έχουν θέση στην παράταξή μας

«Να νικήσουμε τον κακό μας εαυτό. Να εγγυηθούμε τη συντεταγμένη μας πορεία», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ