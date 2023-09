Τσακαλώτος: Αμείλικτα τα ερωτήματα για τη Θεσσαλία

«Αυτή τη στιγμή, αυτό που χρειάζεται είναι η συλλογικότητα και η συντονισμένη δράση και όχι επισκέψεις και φωτογραφικές δηλώσεις συμπάθειας», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ