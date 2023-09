Τώρα μόκο και τράβα στη γωνία να ρουφήξεις το κοκό σου

Πολλοί ίσως να μη το έχουν καταλάβει αλλά η αναβάθμιση της Eλληνικής Oικονομίας στη επενδυτική βαθμίδα από την DBRS είναι μια γιγάντια επιτυχία των Ελλήνων.

Είναι μια ιστορική στιγμή για αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε ως λαός κόντρα σε όλους αυτούς που ήθελαν να μας πετάξουν στο γκρεμό, όπως είχε άλλωστε φωτογραφήσει χαρακτηριστικά εκείνο το σκίτσο μίσους που άφησε εποχή με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να πετάει την Ελλάδα στον Καιάδα σαν να ήταν το ασθενικό παιδί της Ευρωζώνης.

Μας είχαν διαγράψει λοιδορώντας μας 24 ώρες το 24ωρο ως άχρηστους, φαταούλες, κλέφτες, ανίκανους, βρωμιάρηδες, επαίτες.

Ανεκδιήγητα ήταν δε τα δημοψηφίσματα που έβγαιναν από τους Ευρωπαίους και όχι μόνο στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα με τίτλους όπως “Poll: #GRExit Should Greece stay or go? Please VOTE!” όπου φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό ζητούσε την άμεση εκδιωξή μας από την Ευρωπαική Ένωση. Δεν ήμασταν άξιοι για να ανήκουμε σε αυτή ή ακόμα καλύτερα δεν ήμασταν άξιοι να λεγόμαστε Ευρωπαίοι. Πιο πολύ ως Αφρικανοί τους μοιάζαμε. Από πάντα άλλωστε στους συγκεκριμένους δεν τους αρέσαμε γιατί έχουμε ίσως όλα αυτά που αυτοί ΔΕΝ μπορούν να τα βλέπουν ούτε μέσα από το μακαρόνι.

Ακόμα και μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι είχαν πάθει ένα αμόκ τονίζοντας στις αναλύσεις τους ότι “Η Ελλάδα είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Η κοινωνία της στερείται συνοχής και είναι βαθιά διχασμένη. Η οικονομία της βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης.. Εάν η ιστορία της χώρας είναι κάποιος οδηγός για το μέλλον της, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μπροστά.”

Τώρα σε τι ιστορία αναφέρονταν είναι ένα από τα πλέον σκοτεινά σημεία των τότε αναλύσεων που διάβαζα εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή για την Eλληνική Oικονομία.

Τώρα όμως μόκο.

Καταφέραμε το ακατόρθωτο για αυτούς αλλά για εμάς και την ιστορία που κουβαλάμε ως έθνος μόνο ακατόρθωτο δεν είναι. Αποδειχθήκαμε ως μια απίθανη εξαίρεση. Εγώ θα το έλεγα φωτεινή εξαίρεση. Από τις μοναδικές περιπτώσεις χώρας για να μη πω η μοναδική που έχασε την επενδυτική βαθμίδα πριν 13 χρόνια προχώρησε σε συντεταγμένη χρεοκοπία με το κούρεμα του χρέους του ιδιωτικού τομέα οδηγήθηκε από όλους τους επενδυτικούς οίκους στα “σκουπίδια” και όμως μετά από μεγάλο και επώδυνο αγώνα καταφέραμε και αναδειχθήκαμε όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και στην ελίτ των αγορών.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως.

Όταν μια χώρα χάνει την επενδυτική βαθμίδα δεν την ξαναπαίρνει διόλου εύκολα και ας έχει απομακρυνθεί μόλις λίγα μέτρα από αυτή πόσο μάλλον όταν έχει φτάσει στη χρεοκοπία και στο GREXIT. Η περίπτωση της Ελλάδος είναι σίγουρο ότι θα γίνει φωτεινό δίδαγμα οικονομικής αναγέννησης στα Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Για πολλοστή φορά φυσικά ως φωτεινό δίδαγμα.

Ο Έλληνας, ο κουρελής τα κατάφερε αγαπητοί μου. Ξέρω ότι θα θέλατε να είναι πεσμένος στα πόδια σας και να σας έδινε τα πάντα, από τη τεράστιας σημασίας γεωπολιτικής θέσης της χώρας του έως και την ιστορία του που κανείς στον κόσμο δεν έχει και ας προσπαθεί να την καπηλευτεί.

Τώρα το τι θα κάνει το χρηματιστήριο από Δευτέρα πολύ μικρή σημασία έχει καθώς ο επενδυτικός δρόμος που ανοίγεται δε μετριέται σε μέρες ούτε σε εβδομάδες αλλά σε μήνες και χρόνια.

Μη μένετε στο πρώτο κορμό του δέντρου που βλέπετε μπροστά σας καθώς το δάσος που βρίσκεται από πίσω είναι απίστευτο σε μέγεθος. Είναι τεράστιο. Επίσης έχουμε αυτή τη στιγμή εισηγμένες εταιρείας που είναι σκέτα διαμάντια και σε τιμή που μπορεί άνετα να πάρει ακόμα ένα ανοδικό ποσοστό από το +40% έως και διπλασιασμό.

Διαγραμματικά όσο και αν “κάποιοι” προκαλούν αρρυθμίες στο μαγαζί μπας και πετάξουμε κανά διαμάντι σε ακόμα χαμηλότερες τιμές ο Γενικός Δείκτης ετοιμάζεται για το πέρασμα πάνω από τις 1350 μονάδες.

Και ξέρετε που είναι το επόμενο στοπ..; Στις 2700 μονάδες του 2009 ή ένα +110%.

Οι βιαστικοί και οι τώρα θέλω να πάω ταμείο ΔΕΝ έχουν θέση σε αυτό το μεγάλο τεχνικό σχεδιασμό που απλώνεται στο διμηνιαίο διάγραμμα του δείκτη.

Το ανοδικό σενάριο έχει βαθιές ρίζες πενταετίας αρκεί φυσικά ως έθνος να μην επαναπαυτούμε και να μην θεωρήσουμε τίποτα ως δεδομένο.

PS: Οι διάφοροι διεθνείς αλλά δυστυχώς και ντόπιοι καταστροφολόγοι που περίμεναν πως και πως να πεθάνει οικονομικά η Ελλάδα ώστε να έρθουν και να αλωνίσουν τα πάντα μπορούν τώρα να πάνε στη γωνία και να ρουφήξουν το κοκό τους.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 10, 2023