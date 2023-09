Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα θα λάβει αρωγή μέσω του έκτακτου ταμείου υποστήριξης της ΕΕ για τις φυσικές καταστροφές «και όχι μόνο»

Σχετικά με το πόσο σύντομα θα φτάσει η χρηματοοικονομική βοήθεια της ΕΕ, ο Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε ότι κάποια κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα ήδη από φέτος, αλλά με περιορισμένο τρόπο, αλλά το επόμενο έτος η βοήθεια θα είναι πολύ πιο ουσιαστική.