Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλώνουν στην Ιερουσαλήμ κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ, έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, διαμαρτυρόμενοι για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, την παραμονή μιας συνεδρίασης αυτού του Σώματος που θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας.

«Δημοκρατία! Δημοκρατία!» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τις απόπειρες αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης να μετατρέψει το Ισραήλ από φιλελεύθερη δημοκρατία σε φασιστικό καθεστώς» είπε ο Μάικλ Τελίας, 42 ετών, καθηγητής νευροεπιστημών.

Η ανακοίνωση της μεταρρύθμισης, στις αρχές Ιανουαρίου, προκάλεσε ένα κύμα διαμαρτυριών, από τα μεγαλύτερα που έχει γνωρίσει η χώρα μετά την ίδρυσή της, το 1948. Οι αντίπαλοι της μεταρρύθμισης διαδηλώνουν κάθε Σάββατο βράδυ, κυρίως στο Τελ Αβίβ αλλά και σε άλλες πόλεις.

