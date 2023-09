Ουσιαστική ενίσχυση της Ελλάδος από την ΕΕ με ευέλικτους μηχανισμούς και πρόσθετα κονδύλια – Από πού θα προέλθουν τα 2,25 δισ. ευρώ

Your browser does not support the audio element.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στους Έλληνες – Μητσοτάκης: «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν»