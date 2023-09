Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: «Ο πρωθυπουργός πήρε το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία»

Your browser does not support the audio element.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων για το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών, ανέφερε ότι πρέπει πρώτα να μετρήσουμε με ακρίβεια τις υποδομές που καταστράφηκαν