Μαρινάκης: Η ΝΔ στηρίζει Αγοραστό στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Την στήριξη στο πρόσωπο του κ. Αγοραστού επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την περιφέρεια Θεσσαλίας