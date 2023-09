Πατέλης στον ΣΚΑΪ 100,3: Θα υπάρξει ένα τέλος για την αύξηση των πόρων φυσικών καταστροφών δίκαια κατανεμημένο

Your browser does not support the audio element.

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού έβαλε στο τραπέζι και το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης ακινήτων εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει και σε φθηνότερα ασφάλιστρα.