Δείτε live: Η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου από την 87η ΔΕΘ

Οι κρίσεις είναι διεθνείς, αλλά στη χώρα μας μεγεθύνονται γιατί η κυβέρνηση δεν επένδυσε στην πρόληψη, και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δεν είναι αναπόφευκτες οι κρίσεις, τόνισε ο κ. Φάμελλος