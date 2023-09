Ξεκινά τις επόμενες ώρες η καταβολή αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς

Οι αποζημιώσεις στο επίκεντρο κατά τη νεότερη ενημέρωση του πρωθυπουργού από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων – Για τα χωριά που επλήγησαν ολικώς, η καταβολή στους κατοίκους που μπορούν να εντοπιστούν από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ θα γίνεται αυτοματοποιημένα, χωρίς την υποβολή αίτησης