Αγαπηδάκη: Λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα βάσει των αναγκών που προκύπτουν

Your browser does not support the audio element.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπογραμμίζει επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί και στην ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων