Αγαπηδάκη: Η Θεσσαλία δεύτερη περιοχή στη χώρα σε κρούσματα λεπτοσπείρωσης

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι το νερό στο Βόλο δεν ήταν πόσιμο ούτε και πριν την πλημμύρα και αποκάλυψε ότι η περιοχή βρίσκεται υπό επιδημιολογική επιτήρηση όλο τον χρόνο λόγω των κρουσμάτων ιού δυτικού Νείλου που δίνει.