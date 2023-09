Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν την Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου – Πώς μπορούν να συμμετάσχουν όσα μέλη δεν ψήφισαν

Your browser does not support the audio element.

Με ανακοίνωσή της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις εσωκομματικές εκλογές ξεκαθαρίζει ποιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην επαναληπτική διαδικασία εκλογής προέδρου την Κυριακή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΦΕ: «Στις εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου 2023 μπορούν να ψηφίσουν μόνο όσοι και όσες ψήφισαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2023. Παλαιά μέλη θεωρούνται όσα έχουν εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023. Για το εξωτερικό ισχύει ο κατάλογος όσων είχαν ήδη εγγραφεί για τις εκλογές της 17ης Σεπτεμβρίου». Ακολούθως η ΚΕΦΕ ξεκαθαρίζει: «Νέα μέλη δεν εγγράφονται, ούτε μπορούν να ψηφίσουν στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ που δεν ψήφισαν στις εκλογές, θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 20-09-2023 και ώρα 18.00 να αποστείλουν προς έγκριση τα στοιχεία τους. Αφού ελεγχθούν και διαπιστωθεί ότι είναι παλαιά μέλη, θα ενταχθούν στον εκλογικό κατάλογο. Το mail αποστολής είναι meli@syriza.gr και σε αυτό θα αποστείλουν τα εξής στοιχεία: 1. Ονοματεπώνυμο 2. Πατρώνυμο 3. Έτος Γέννησης 4. E-mail 5. Κινητό Τηλέφωνο ή 1. Ειδικός Εκλογικός Αριθμός - sofokleous10.gr Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.