Παίρνει «φωτιά» ο δεύτερος γύρος στην Κουμουνδούρου

Αν δεν γίνουν μεγάλες ανατροπές την εβδομάδα που απομένει, οι εννέα μονάδες διαφορά που έχει ο Στέφανος Κασσελάκης από την Έφη Αχτσιόγλου φαίνεται πως είναι αρκετές για να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ